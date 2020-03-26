Mardin'de ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:26
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bağlı kırsal Girmeli Mahallesi yolunda yapılan yol kontrolünde H.Y'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bağlı kırsal Girmeli Mahallesi yolunda yapılan yol kontrolünde H.Y'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA