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Mardin'de ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:26
Mardin'de ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bağlı kırsal Girmeli Mahallesi yolunda yapılan yol kontrolünde H.Y'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, Mardin, Güncel

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