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Mardin'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

MARDİN'de etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

26.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:51
Mardin'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

MARDİN'de etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu Mardin 'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlere ve binaların saçak altlarına sığındı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu, şehirde hayatı felç etti. Dolu yağışıyla cadde ve sokak beyaza bürünürken, trafikte de aksamalara neden oldu.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Mardin, Sabah, Güncel

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