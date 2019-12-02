Haberler » Güncel » Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi - Haber

Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi

Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildiHalk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimince İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya il genelinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

02.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:14Mardin'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi
'de sağlık çalışanları hepatit ve AİDS konusunda bilgilendirildi
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimince İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya il genelinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Mardin Devlet Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yeşim Yıldız tarafından bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:35 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:34 Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haber
18:29 İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama - Haber
18:28 Katar, FIFA Dünya Kupası'na özel "2022" şeklinde bina inşa etti - Haber
18:24 Hatay'da Kurtuluş Caddesi'nde tarihi yapılar yeniden canlandırılacak - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
23:43 İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2.12.2019 18:37:07