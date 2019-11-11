Haberler » Güncel » Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı - Haber

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist yakalandı.

11.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:04Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı
'in ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan ve Derik ve Kızıltepe ilçelerinde evde gizlendikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda N.D. ile Ö.E. Derik'te, Suriye uyruklu A.A ise Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.
Saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin, Derik, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 SAT komandolarından nefes kesen tatbikat
12:38 MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı
12:33 Balıkesir'de düğünde şeker yerine fidan dağıtıldı
12:37 Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı
12:36 Avustralya'da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:55 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini ailenin dostu alacak
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:39:28