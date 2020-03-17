Mardin'de şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un ismi caddeye verildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un ismi, Mardin'in Midyat ilçesindeki caddede yaşatılacak.
17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:34
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un ismi, Mardin 'in Midyat ilçesindeki caddede yaşatılacak.
Fatih Akbulut'un (26) adının verildiği caddede düzenlenen programda konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, şehitlerin vatan için canını feda ettiğini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehitlerimiz olacak. Bize düşen bu hak yoldan ayrılmamak." dedi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise 9 Ocak'ta şehit düşen Akbulut'un ismini caddede yaşatacaklarını dile getirerek, "Biliyorum ki bu cadde onu geri getirmeyecek ama en azından buradan geçenler, onun ismini görenler, rahmetle anacak, ona dua edecek." ifadelerini kullandı.
Şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut ise terör örgütlerine karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Hiçbir zaman ayrılmayalım." diye konuştu.
Konuşmaların ardından caddenin başında duvara, şehidin adının yazıldığı tabela asıldı.
Programa, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.
Fatih Akbulut'un (26) adının verildiği caddede düzenlenen programda konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, şehitlerin vatan için canını feda ettiğini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehitlerimiz olacak. Bize düşen bu hak yoldan ayrılmamak." dedi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise 9 Ocak'ta şehit düşen Akbulut'un ismini caddede yaşatacaklarını dile getirerek, "Biliyorum ki bu cadde onu geri getirmeyecek ama en azından buradan geçenler, onun ismini görenler, rahmetle anacak, ona dua edecek." ifadelerini kullandı.
Şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut ise terör örgütlerine karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Hiçbir zaman ayrılmayalım." diye konuştu.
Konuşmaların ardından caddenin başında duvara, şehidin adının yazıldığı tabela asıldı.
Programa, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Midyat, Mardin, Fatih, Kültür Sanat
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