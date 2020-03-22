Mardin'de seyir halindeki kamyonetin tavanına çıkan sürücü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetinin tavanına çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
22.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:12
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetinin tavanına çıkarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi'nde 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsü R.K, seyir halindeyken kullandığı aracın tavan kısmına çıktı. Durumu görenler, kamyonet hareket halindeyken çevresine el sallayan sürücüye tepki gösterdi. Çevredekiler, durumu kendi cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.
Görüntüler üzerine, Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K.'yi gözaltına alarak aracını trafikten men etti.
Atatürk Mahallesi'nde 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsü R.K, seyir halindeyken kullandığı aracın tavan kısmına çıktı. Durumu görenler, kamyonet hareket halindeyken çevresine el sallayan sürücüye tepki gösterdi. Çevredekiler, durumu kendi cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya üzerinden paylaştı.
Görüntüler üzerine, Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K.'yi gözaltına alarak aracını trafikten men etti.
Kaynak: AA