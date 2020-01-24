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Mardin'de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç sokak ortasına devrildi.

24.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:12Mardin'de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi
'in ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç sokak ortasına devrildi. Dev ağacın altında kalan park halindeki otomobil zarar gördü. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat nefes aldırdı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi'nde meydana geldi. Esen şiddetli rüzgar sebebiyle dev bir ağaç büyük bir gürültüyle sokak ortasına devrildi. Dev ağacın altında kalan Abdulhalim Karaaslan'a ait 47 PU 519 plakalı otomobilde büyük hasar meydana geldi. Devrilen ağaç büyük bir paniğe sebep olurken park halindeki otomobilin içerisinde kimsenin olmaması nefesleri aldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesti.

Otomobilin sahibi Abdulhalim Karaslan, zararının büyük olduğunu ve mağdur olduğunu söyledi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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