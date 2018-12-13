Mardin'de Şiddetli Yağış

13 Aralık 2018 Perşembe 13:57



13 Aralık 2018 Perşembe 13:57

Mardin'in Ömerli ilçesinde yağış dolayısıyla kamyonet ile öğrenci servisinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, aşırı yağış dolayısıyla Ömerli ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Sivritepe sapağındaki tali yolu su bastı.Biriken suda 47 S 0299 plakalı servis aracında sürücü ile 6 öğrenci mahsur kaldı. Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halat bağlanan servis çıkarıldı.Aynı bölgede kamyonette mahsur kalan 2 kişi de itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi.