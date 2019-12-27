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Mardin'de sis etkili oldu

Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

27.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:57 Mardin'de sis etkili oldu
'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle ulaşım da olumsuz etkilendi.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sis farlarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.
Kentte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı.
Sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceği bildirildi.
Seyirlik manzara oluşturdu
Ulaşımı olumsuz etkileyen sis, tarihi yapılarda ise güzel bir manzara oluşturdu.
Tarihi cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelere ait yapılarda sis nedeniyle oluşan manzara ilgi gördü.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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