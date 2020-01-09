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Mardin'de Siyaset Akademisi programları yapılacak

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi programları Mardin'de yapılacak.

09.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:28Mardin'de Siyaset Akademisi programları yapılacak
AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademisi programları 'de yapılacak.
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 8 hafta boyunca devam edecek olan Siyaset Akademisi programlarına konularında uzman birçok kişi tarafından verileceğini belitti.
AK Parti'nin ülke ve milletin kalkınmasına ve bilinçlenmesine yönelik önemli hamleleri hayata geçirdiğini kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:
"Siyaset Akademisi programları da bu bilincin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. İnşallah eğitim boyunca alacağımız bilgilerle ufkumuzun ve bakış açımızın değiştiğini fark edeceğiz. Siyasi yaşamımızda oluşan ve oluşabilecek birçok soru işaretinin cevabını bu programlarda rahatlıkla bulabileceğiz. Ayrıca katılımcıların program boyunca bir araya gelmeleri yeni dostlukları da meydana getirecektir. Bu vesileyle büyük önem verdiğimiz Siyaset Akademisi programına herkesi davet ediyorum."
AK Parti Mardin İl AR-GE Birim Başkanı Yaser Akdağ da, 13-17 Ocak'ta kayıtların başlayacağını bildirdi.

AK Parti, Siyaset, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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