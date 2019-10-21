Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi Mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

21.10.2019 13:50Mardin'de sokağa çıkma yasağı
Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi Mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN

Mardin, Derik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:08 Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
15:07 Emniyet müdürüne çarpıp, kaçtı
15:05 Polisin kimlik sorgusunda kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı
15:03 Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı
14:59 Fethiye'de denize çakılan Alman paraşütçü öldü
14:55 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
14:55 Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü
21.10.2019 15:14:22