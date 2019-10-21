Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'de sokağa çıkma yasağıMARDİN - Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

21.10.2019 20:18
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
MARDİN - Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.
Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin, Develi, Derik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:55 Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu
20:38 Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti
20:42 Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor
20:41 Pendik'te aile faciası: Önce karısını öldürdü ardından intihar etti
20:39 Uludağ'da korkunç ölüm: Kestane toplarken ağaçtan düştü, yolunu kaybedip canından oldu
20:34 Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı
20:23 Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anne ile kızına çarpıp kum yığınına saplandı
21.10.2019 21:03:27