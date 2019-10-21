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Mardin'de sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin Valiliği Derik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yapılan operasyonun sona ermesi nedeniyle 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu.

21.10.2019 21:55Mardin'de sokağa çıkma yasağı sona erdi
Mardin Valiliği Derik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yapılan operasyonun sona ermesi nedeniyle 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtilmişti. Valilik Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri operasyonların sona erdiğini buna bağlı olarak bu 4 ilçede sokağa çıkma yasağını kaldırıldığını açıkladı. - MARDİN

Mardin, Derik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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