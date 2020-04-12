Mardin'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 6 işyeri ve 51 kişiye cezai işlem uygulandı.
12.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:15
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik ilçe genelinde Kızıltepe Belediyesi Zabıta ekipleri ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 6 işyeri ve 51 kişiye 179 bin 550 lira ceza kesildi.
"Vefa Sosyal Destek Grupları"
Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları da ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşlıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Kızıltepe, Zabıta, Mardin, Güncel