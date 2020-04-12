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Mardin'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 6 işyeri ve 51 kişiye cezai işlem uygulandı.

12.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:15
Mardin'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 6 işyeri ve 51 kişiye cezai işlem uygulandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik ilçe genelinde Kızıltepe Belediyesi Zabıta ekipleri ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 6 işyeri ve 51 kişiye 179 bin 550 lira ceza kesildi.
"Vefa Sosyal Destek Grupları"
Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları da ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kızıltepe, Zabıta, Mardin, Güncel
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