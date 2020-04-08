Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mardin'de sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yiyecek bırakıyor.

08.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:00
Mardin'de sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yiyecek bırakıyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge uyarınca, lokanta, kafeterya, restoran gibi mekanların kapatılması, "Evde kal" çağrıları sonrası sosyal hayattaki hareketliliğin azalması, kedi ve köpeklerin yiyecek bulmasını zorlaştırdı.
Bunun üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi ve tedavileri için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kent merkezinde belirledikleri 30 noktaya sürekli mama ve yiyecek bırakıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mardin'de sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede Haberler
Koronavirüsle mücadelede Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek - Haber 15:45: SOSYAL MEDYADAN PLAZMA BAĞIŞÇISI ARAYANLAR DİKKAT - Haber 15:44: Denizli'de belediyeden online spor hizmeti - Haber 15:44: MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist... - Haber 15:43: Eyyübiye'de hijyen denetimleri devam ediyor - Haber 15:32: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirdi - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:56: Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber