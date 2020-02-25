Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi

TSK ve emniyet güçlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının gerçekleştirdiği ortak çalışmalar sonucu 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu. Teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte son 10 gün içerisinde teslim olup tutuklanan terörist sayısı 11'i buldu.

JANDARMA VE MİT EKİPLERİ TESLİM ALDI

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve örgüt mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek yürüttüğü faaliyet neticesinde, Nusaybin sınırından Jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince 2 terörist teslim alındı. Demhat kod adlı İ.A. ile Beritan kod adlı R.E.H. isimli iki terörist jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON 10 GÜNDE YAKALANAN TERÖRİST SAYISI 11 OLDU

Teslim olan 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 2 terörist ile birlikte son 10 gün içerisinde icra edilen operasyonlar sonucunda tutuklanan terörist sayısı 11'e yükseldi.