Haberler » kultur-sanat » Mardin'de sosyal markete yardım - Haberler

Mardin'de sosyal markete yardım

İstanbul'da yaşayan bir iş adamı, Midyat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giyim yardımında bulundu.

17.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:26Mardin'de sosyal markete yardım
'da yaşayan bir iş adamı, Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giyim yardımında bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, iş adamı Fatih İleri tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere hazır giyim yardımı yapıldığını söyledi.
Kıyafetlerin vatandaşlara dağıtılmak üzere belediyeye ait sosyal markete teslim ettiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:
"İleri'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz, ilçemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bu tür yardımlar inşallah devam eder. Sosyal belediyecilik anlamında gelen yardımları hak sahiplerine ulaşması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Yardımlarımızı en etkin ve en hızlı biçimde götürmeye çalışıyoruz."

Midyat Belediyesi, İstanbul, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

12:29 Simavlı gazilerin 45 yıllık madalya özlemi sona erdi - Haberler
12:27 "444" çetesine 4 ilde dev operasyon: 7 kişi yakalandı - Haberler
12:27 Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı - Haberler
12:27 Kars VHO Veteriner Hekimler yıllık değerlendirme toplantısı'na katıldı - Haberler
12:24 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
11:33 Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı - Haberler
11:32 Danıştay: Atatürk 19 Mayıs'ta stadyumlarda anılabilecek - Haberler
11:20 Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş - Haberler
17.12.2019 12:35:47