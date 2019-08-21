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Mardin'de sosyal tesis açılışı

Nusaybin ve Midyat ilçesi arasında bulunan Beyazsu mesire alanında kurulan ilk sosyal tesisin açılışı yapıldı.

21.08.2019 12:56 Mardin'de sosyal tesis açılışı
Nusaybin ve Midyat ilçesi arasında bulunan Beyazsu mesire alanında kurulan ilk sosyal tesisin açılışı yapıldı.
Beyazsu'da kurulan Biçen Sosyal Tesislerinin açılışı Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) Başkanı Ömer Özel tarafından gerçekleştirildi.
Kaymakam Tekin, bölgenin huzur ve güvene kavuşmasından sonra hızlı bir şekilde yatırımların başladığını söyledi.
Tesisin turizm ve istihdam açısından önemli olduğunu kaydeden Tekin, "Aslında, devletimizin bölgenin huzur ve güvenine olan desteğinden kaynaklanmaktadır. Terörün belinin kırılmasından sonra bu yatırımlar zaten hızlı bir şekilde artmıştır. İnşallah ilerleyen zamanlar daha iyi olacak. Buna hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.
Açılışın ardından sanatçılar konser verdi.

Hüseyin Tekin, Nusaybin, Midyat, Güncel

Kaynak: AA

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