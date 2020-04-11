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Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi

Mardin'de Jandarma, MİT ve TSK tarafından Suriye'den Türkiye'ye sızarak bombalı saldırı yapmayı planlayan 5 teröriste yönelik operasyon düzendi.

11.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:02

Mardin 'de TSK, MİT ve Jandarma 'nın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, Suriye 'den gelen PKK'lı teröristlerin planladığı saldırı önlendi.

KARAKOL PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi Aşağı Salkım mezrasında Karatepe Piyade Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan bölgede yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan teröristler jandarma, MİT ve TSK'nin müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi. Karakol personelince müdahale edilmesi üzerine 5 terörist, ellerinde bulunan malzemeleri atarak kaçtı.

15 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇRİLDİ

Bölgede yapılan aramada, sırt çantası ve naylon poşette 2 ayakkabı, 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 9200 Suriye lirası, 4 sim kart, 9 pil, 3 el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, 6 elektrikli fünye, 3 paket sigara, deri mont ve termal sırt çantası ele geçirildi. Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelede kapsamında yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Suriye’den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Mardin, Suriye, Güncel
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