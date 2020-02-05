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Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

05.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:21Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi İpekyolu Üçyol kavşağında, Hasan Baran'ın kullandığı 73 DC 135 plakalı tanker ile Mehmet Kahraman ve Salih Çapan idaresindeki henüz plakaları belirlenemeyen 2 tır çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle tankerde çıkan yangın, kısa sürede diğer araçlara sıçradı.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Salih Çapan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Hasan Baran, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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