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Mardin'de tarihi cadde ve sokaklar boş kaldı

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

12.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:56
Mardin'de tarihi cadde ve sokaklar boş kaldı
Mardin 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından başta tarihi Kasımiye Medresesi ile Kırklar kilisesinin de yer aldığı cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Sadece hastane, eczane, fırın çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.
Fırın çalışanları arabaya yükledikleri ekmekleri sokak arasındaki evlere ulaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Mardin, Güncel
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