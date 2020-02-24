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Mardin'de tarihi çarşılar restore ediliyor

Mardin'de tarihi çarşılar restore ediliyor.

24.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:40Mardin'de tarihi çarşılar restore ediliyor
'de tarihi çarşılar restore ediliyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle kentteki eski çarşıların yenilenmesi ve yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluştuğu şehir Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler için yeni destinasyonların oluşması sağlanarak, şehrin ekonomisine büyük katkı sağlanması hedefleniyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılmaz durumdaki eski yapı dükkan ve sokaklarda yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihi Mardin'in çehresinde değişim meydana geleceğini aktaran Yaman, "Tarihi Mardin'in tarihi çarşılarında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yenileme çalışmalarını bitirdiğimiz çarşılar, yeni çehrelerine kavuştu. Buralar vatandaşlarımız ve gelen misafirlerimiz için yeni cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Şehrimizde yeni destinasyonlar arttıkça gelen misafirlerin zamanlarını daha çok Mardin'de geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun da şehre büyük katkısı oluyor." şeklinde konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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