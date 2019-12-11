Haberler » Güncel » Mardin'de tarihi eser operasyonu - Haber

Mardin'de tarihi eser operasyonu

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

11.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:50Mardin'de tarihi eser operasyonu
'in ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraçoğlu Mahallesinde Suriye uyruklu V.İ'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel bulundu.
Gözaltına alınan V.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Yeşilli İlçesin Bülbül Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü H.Ö'nün üzerinde 11 gram eroin ele geçirildi.
H.Ö gözaltına alındı.

Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58 Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi - Haber
15:58 İstanbul ermeni patriği sahak maşalyan oldu - Haber
15:58 Antalya-daha dikkatli araç kullanmak için kaza yaptığı otomobili gözünün önünden ayırmıyor - Haber
15:58 Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı - Haber
15:58 TSYD Ankara, Fransız polisinin AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ı yaralamasını kınadı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:03:10