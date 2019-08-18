Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

18.08.2019 16:55 Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi ikametlerinde gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda A.Ç., S.A., M.E.B., S.B. Artuklu içesinde, N.S., A.S. ve M.S.S. Nusaybin ilçesinde, A.D., M.A. Midyat ilçesinde ve M.E.D. Dargeçit ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
(Beril Solmuşgül/İHA)

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00   Haliç Metro Köprüsü'nden düştü
17:59   Didim sahillerinde yoğunluk
17:59   Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
17:59   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2
17:58   "Drift Festivali" düzenlendi
17:57   Fransa, Open Arms'dan 40 mülteciyi kabul edecek
17:56   Şişli'de uyuşturucu operasyonu