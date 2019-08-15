Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

15.08.2019 12:25 Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Savur, Nusaybin, Artuklu, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50   KOCAELİ Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
12:49   Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü
12:49   Mamak ve Beypazarı'nda bayramlaşma
12:48   Demre'ye saat başı otobüs seferi başladı
12:48   Botan Vadisi, milli park oldu
12:47   2 günlük bebek uykusunda öldü
12:47   Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar