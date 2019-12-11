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Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

MARDİN'in merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Salih Kuday ile Tabip Odası Başkanı Derya Etem'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:36Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

MARDİN'in merkez ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Salih Kuday ile Tabip Odası Başkanı Derya Etem'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Arama yapılan adreslerde aralarında HDP İl Başkanı Salih Kuday ile Tabip Odası Başkanı Derya Etem'in de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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