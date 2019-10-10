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Mardin'de terör operasyonu: 21 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı operasyonu sürerken Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde eylem hazırlığındaki PKK KCK terör örgütü üyelerine yönelik terör operasyonu düzenledi.

10.10.2019 10:57Mardin'de terör operasyonu: 21 gözaltı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı operasyonu sürerken Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde eylem hazırlığındaki PKK KCK terör örgütü üyelerine yönelik terör operasyonu düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin merkez ve ilçelerinde eylem hazırlığında olan PKK KCK terör örgütü üyelerine yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şehir içinde eylem yapılanmasında olan üyelerine ve sosyal medyadan propaganda yapan isimlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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