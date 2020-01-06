Haberler » Güncel » Mardin'de terör operasyonu - Haber

Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı terörist operasyonla yakalandı.

06.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:30 Mardin'de terör operasyonu
'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı terörist operasyonla yakalandı. Teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan R.Z'nin yakalanması için Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mardin Bölge Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Hakverdi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi R.Z. ile evde bulunan Ğ.E'yi gözaltına aldı.
Ev sahibi M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:47   Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü - Haber
22:46   Dünya Müslüman Alimler Birliği "Hafter'in Trablus'taki askeri okul saldırısını" kınadı - Haber
22:45   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:41   Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
21:08   AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
6.01.2020 22:50:09