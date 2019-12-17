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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Mardin'in Mazıdağ ve Derik ilçelerine bağlı 2 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

17.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:34Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
'in Mazıdağ ve Derik ilçelerine bağlı 2 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Mazıdağ ilçesinin Konur, Derik ilçesinin Çayköy mahalleleri dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, silah ve sığınaklarda bulunan diğer malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonun, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince dün saat 23.00 itibarıyla Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında Konur ve Çayköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." denildi.

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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