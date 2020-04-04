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Mardin'de terör saldırısında şehit olan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun cenazesi, Midyat ilçesinde toprağa verildi.

04.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:04
Mardin'de terör saldırısında şehit olan mühendis son yolculuğuna uğurlandı
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun cenazesi, Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere dün PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan Gözenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı Hükümet Konağı önüne getirildi.
Burada düzenlenen törenin ve kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası şehidin cenazesi Midyat'ın Gölcük Mahallesi'nde'bulunan Kalo Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören ve kılınan namaz sırasında sosyal mesafenin korunmasına hassasiyet gösterildi.
Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nusaybin, Midyat, Mardin, Kültür Sanat
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