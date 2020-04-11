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Mardin'de teröristlerin bombalı eylem hazırlığını MİT ve jandarma önledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik jandarma, MİT ve TSK'nın ortak yürüttüğü operasyonda 15 kilogram plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

11.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:10
Mardin'de teröristlerin bombalı eylem hazırlığını MİT ve jandarma önledi
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik jandarma, MİT ve TSK'nın ortak yürüttüğü operasyonda 15 kilogram plastik patlayıcı madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma, MİT ve TSK'nın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'de 5 kişilik terör örgütü PKK mensubunun Türkiye'ye geçiş yapacağı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Kızıltepe Şenyurt Mahallesi Aşağı Salkım Mezrasında Karatepe Piyade Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan sınır hattından yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5 bölücü terör örgütü mensubuna karakol personeli tarafından müdahale edilmesi üzerine şahısların ellerinde bulunan malzemeleri atarak geri kaçtıkları öğrenildi.
Terör örgütü mensuplarının kaçtığı bölgede yapılan incelemede 1 siyah naylon poşet ve 1 sırt çantasının olduğu tespit edilmesi üzerine JÖH ve komandolar tarafından alınan emniyet tedbirlerinin ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba ve mayın arama köpek unsurları ile şüpheli poşet ve çantada yapılan kontrolde Mikser ve Duman isimli köpeklerin tepki vermesi üzerine olay yeri inceleme ve patlayıcı madde uzmanları olay yerine gelerek gerekli emniyet tedbirlerini alıp inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde; sırt çantası ve siyah naylon poşet içerisinde 2 adet ayakkabı, 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 9 bin 200 Suriye parası, 4 adet sim kart, 9 adet pil, 3 adet R/F komutalı EYP ateşleme anahtarı, 6 adet elektrikli fünye, 3 paket sigara, 1 adet siyah deri mont ve 1 adet termal sırt çantası kılıfı bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin kriminal inceleme için muhafaza altına alındığı bildirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması çalışmalar sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Jandarma, Mardin, TSK, Güncel
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