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Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiMARDİN - Mardin Kızıltepe'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

03.10.2019 00:52
Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
MARDİN - Mardin Kızıltepe'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza saat 21.30 sıralarında tarihi İpekyolu Dedeman Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü H. K., idaresindeki 33 BAN 47 plakalı çekici Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine giderken, Ali Ertaş Caddesi istikametine doğru yolun karşısına geçmeye çalışan orta yaşlarda bir adama çarptı. Söz konusu şahıs çarpmanın etkisiyle tırın altında kaldı. Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üzerinde nüfus cüzdanı olmadığı için ismi öğrenilemeyen ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Şahsın hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturulma devam ediyor.
Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, Yerel

Kaynak: İHA

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