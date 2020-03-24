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Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yayımladığı genelgenin ardından Mardin'de zabıta ekipleri araçlarda denetim gerçekleştirdi.

24.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:25
Mardin'de toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yayımladığı genelgenin ardından Mardin 'de zabıta ekipleri araçlarda denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında dün yayımlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edeceği belirlendi. Genelgenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentteki toplu taşıma araçlarını denetledi.

Denetlemede, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve toplu taşıma sürücülerini uyardı.

FOTOĞRFALI


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Mardin, Güncel

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