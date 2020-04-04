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Mardin'de toplu taşıma araçlarında Mardin Kart dönemi başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) "Mardin Kart" dönemi başlatıldı.

04.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:48
Mardin'de toplu taşıma araçlarında Mardin Kart dönemi başladı
Mardin Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) "Mardin Kart" dönemi başlatıldı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla Ulaşım Daire Başkanlığının Mardin Toplu Ulaşım Sistemi'nde (MARTUS) toplu taşımada akıllı kart uygulamasına ilişkin yaptığı çalışma tamamlandı.
Donanım ve alt yapı çalışmaları tamamlanan EÜTS akıllı kart, engelli erişimine uygun, araç takip ve kamera sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve denetlenebilir 400 toplu taşıma aracında hizmete girdi.
Revizyon projesi kapsamında Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri ve mahalleleri ile Derik, Midyat ve Nusaybin ilçeleri ve Kızıltepe-Artuklu arasında dönüşümü ve yeni hat planlamaları tamamlanan toplu taşıma araçlarında Mardin Kart ile seyahat dönemine geçildi.
Kentte 5 farklı noktaya Mardin Kart dolum otomatları yerleştirilirken, akıllı kart, irtibat bürolarından ve kent genelinde bulunan 29 noktadaki bayilerden temin edilerek dolumları sağlanabilecek.
Öte yandan geliştirilen telefon uygulamaları ile de kart dolumu yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Yaman, Mardin, Güncel
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