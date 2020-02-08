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Mardin'de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

08.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:23Mardin'de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
'in ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 0214 plakalı yolcu minibüsü, Artuklu- kara yolunun Kabala mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolunda da kamyon, çekici ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri kaza yerlerinde 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kentte dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman düştü.
Sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Artuklu, Ömerli, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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