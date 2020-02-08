Mardin'de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Mardin
'in Artuklu
ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 0214 plakalı yolcu minibüsü, Artuklu- Ömerli
kara yolunun Kabala mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolunda da kamyon, çekici ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri kaza yerlerinde 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kentte dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman düştü.
Sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.