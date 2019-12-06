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Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu.

06.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:09Mardin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
'in ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkyaka köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin ve Mazıdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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