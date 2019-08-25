Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25.08.2019 13:41 Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Nusaybin-Kızıltepe karayolu üzerinde Artuklu'nun Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Tanak yönetimindeki 45 HA 1732 plakalı tır ile sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 06 RFF 74 plakalı otomobil ve 31 UH 794 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe'den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Mesut Tanak (38) hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Tanak'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:06   Otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
14:58   Şırnak'taki terör operasyonunda 7 tutuklama
14:54   Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
14:34   Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
14:34   Eşi ve kızını öldüren şahıs: "Eşimi kazayla vurdum, çok pişmanım"
14:33   Devrekli genç işçi ormanda hayatını kaybetti
14:32   Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla Hint keneviri ele geçirildi