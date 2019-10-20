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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı

Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

20.10.2019 19:21Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, başsavcı ile birlikte 9 yaralı
Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Kızıltepe karayolunda Tilkitepe Mahallesinde meydana geldi.

Yusuf B. yönetimindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil, Sinan G. yönetimindeki 33 DHU 92 plakalı pikap ile Orhan S. yönetimindeki 06 BNA 822 plakalı cipin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Yusuf B., Mervan Yılmaz, Emrullah B., Cengiz G., Sinan G., Kasım G., Hamit G. ve Orhan S. tedavi altına alınırken, otomobilde olduğu bildirilen Mervan Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mervan Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ve Bölge Trafik ekipleri soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavisi sürüyor. - MARDİN

Ahmet Bektaş, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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