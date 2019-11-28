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Mardin'de trafik kazası: 2'si polis 7 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde polis aracı ile fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

28.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:47Mardin'de trafik kazası: 2'si polis 7 yaralı
'in Artuklu ilçesinde polis aracı ile fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 2'si polis 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi B girişi kavşağında fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs, polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve sürücü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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