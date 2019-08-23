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Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı.

23.08.2019 22:35 Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Kızıltepe Üçyol mevkiinde kırmızı ışıkta duran 65 NU 037 plakalı araca arkasından gelen 31 ND 229 plakalı otomobil çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, 31 ND 229 plakalı aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Üçyol, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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