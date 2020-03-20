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Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:54
Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mardin 'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAH 027 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Artuklu, Mardin, Güncel

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