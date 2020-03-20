Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
20.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:54
Mardin 'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAH 027 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAH 027 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Artuklu, Mardin, Güncel