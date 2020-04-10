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Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç mahalle karantinaya alındı.

10.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:38
Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı
Mardin 'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe'nin kırsal Eymirli Mahallesi ile Artuklu'nun kırsal Ahmetli ve Yardere mahallelerine, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Kızıltepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel
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