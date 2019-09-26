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Mardin'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik oryantasyon ve tanışma programı düzenlendi.

26.09.2019 11:36Mardin'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik oryantasyon ve tanışma programı düzenlendi.
Üniversitenin farklı akademik programlarına kayıt yaptıran 2 binin üzerinde öğrencinin katıldığı program, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, etkinlikte, üniversite olarak akademik ve yapısal alanda büyük ilerlemelerin kaydedileceği yeni bir döneme girildiğini belirtti.
Özcoşar, "Kadim medeniyetlere ait köklerin bulunduğu Mardin şehri, tarihin derinliklerinden gelen farklılıkları kültürel yaşamına, çarşısına, evlerine, yollarına ve şehrin her noktasına ilmek ilmek işlemiş benzersiz bir şehirdir. Siz değerli öğrencilerimizin de bu şehirde bulunmaktan ve Artuklu Üniversitesinde öğrenim görmekten büyük keyif alacağına inanıyorum." dedi.
Etkinlikte, Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Meridin Müzik Topluluğu konser verdi.
Etkinlik kapsamında kentin tarihi mekanlarına yönelik gezi düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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