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Mardin'de üreticilere destek

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüse rağmen vatandaşın sağlıklı, güvenilir, yeteri gıdaya ulaşması için çalışma yürütüyor.

30.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:47
Mardin'de üreticilere destek
Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüse rağmen vatandaşın sağlıklı, güvenilir, yeteri gıdaya ulaşması için çalışma yürütüyor.
Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, ilk görevlerinin bitkisel ve hayvansal üretimin aksatılmadan devam edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olacaklarını dile getiren Dinler, şöyle dedi:
"İnsan yaşamının kaynağı soluduğu hava, içtiği su ve yediği gıdadır. İhtiyacımız olan gıdanın sürekliğini sağlamak en önemli görevimizdir. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde üreticimizin,arazide, ahırda, ağılda, merada, sahada her daim yanında olduk olmaya devam edeceğiz. İlimiz tarımsal üretimin aksamaması için tüm paydaşlarla koordineli olarak çalışıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mardin'de üreticilere destek - Haberler

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