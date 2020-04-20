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Mardin'de, üstü açık minibüsteki müzisyenlerden moral konseri

Mardin'de, üstü açık minibüsteki müzisyenlerden moral konseriMARDİN'in Derik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalanlara, üstü açık minibüsle moral konseri verildi.

20.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:32
Mardin 'de, üstü açık minibüsteki müzisyenlerden moral konseri
MARDİN'in Derik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalanlara, üstü açık minibüsle moral konseri verildi. Koruyucu kıyafet giyen müzisyenler, sosyal mesafe kuralına göre oturup, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu evlerinde kalanlara moral olması için sokaktan müzik dinletildi. Üstü açık minibüs içindeki müzisyenlerin sosyal mesafe kuralına göre oturduğu ve koruyucu kıyafetler giydiği sokak konserinde, ilçe merkezindeki mahallelere gece geç saatlere kadar gidilip, Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalındı. Balkonlarına çıkanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, görevli polislerle stres attı, oyun havası oynadı. İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde müzik sesiyle balkona çıkan Hasan Alataş (80), eşiyle müzisyenlere destek vererek oynadı. Eşiyle tek başına yaşadığını belirten Alataş, günlerdir dışarı çıkmayıp, kimsenin yüzünü görmediklerini belirterek, verilen konserden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mardin’de, üstü açık minibüsteki müzisyenlerden moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Derik, Güncel
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