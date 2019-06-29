Mardin
'de uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira trafik idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet ekipleri il genelinde " Narkotik
Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesine" yönelik uygulama yaptı.
Uygulamada, 34 umuma açık eğlence mekanı, 46 iş yeri, 49 metruk bina ve 4 otogar kontrol edildi, 368 araç ve 2 bin 921 kişi sorgulandı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira ceza uygulandı.