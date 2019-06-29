29.06.2019 12:58
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Mardin'de uygulama

Mardin

Mardin'de uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira trafik idari para cezası verildi.

Mardin 'de uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira trafik idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet ekipleri il genelinde " Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesine" yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, 34 umuma açık eğlence mekanı, 46 iş yeri, 49 metruk bina ve 4 otogar kontrol edildi, 368 araç ve 2 bin 921 kişi sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
narkotik , para cezası , mardin , Güncel

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