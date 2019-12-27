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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Mardin'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:29 Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahısların Yakalanmasına" yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alırken, aramalarda 114 adet ectasy, 175 gr eroin, 2 kg 900 gr toz esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 535 TL para ele geçirdi. Hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Mardin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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