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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

22.10.2019 21:16
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 169 adet ecstasy hap, satışa hazır halde 24,28 gram eroin, 20,97 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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