Haberler » Güncel » Haber

Mardin'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 43 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

02.10.2019 11:39Mardin'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
MARDİN'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 43 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Diyarbakır ve Muğla'da belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAÇAN ARAÇTAN 15,5 KİLO ESRAR ÇIKTI
Midyat ilçesinde ise jandarma ekiplerin yol kontrol uygulamasında dur ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan araçta 15,5 kilo esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Vali yardımcısının ismini kullanarak, dolandırıcılığa hapis cezası
16:38 İznik'te 2 bin 500 yıllık surda çökme
16:38 Üsküdar'da denize atlayan kişiyi polis böyle kurtardı
16:37 Yozgat'ta 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği
16:37 İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Mamak'ta 'yayalara öncelik' etkinliğine katıldı
16:37 Bitlis'te pkk'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
16:36 7. Konya Bilim Festivali başlıyor