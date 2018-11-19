Mardin'de Veledrom Heyecanı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:51



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:51

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde çalışmalarına başlanan veledromun yapımı sürüyor.Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla yapımına başlanan veledrom için arazi düzeltme çalışmaları devam ediyor.425 metre uzunluğunda asfalt pist ve 400 metre uzunluğunda BMX bisiklet yarışları için pistten oluşacak veledromun bölgede bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.Bu yıl tamamlanması planlanan bin kişilik profesyonel bisiklet parkurundan herkes ücretsiz faydalanabilecek.Mardin Büyükşehir Belediyesi antrenörü ve Dağ Bisikleti Milli Takım Sporcusu Ali Çakas, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sayılı bölgede bulunan veledromun kente de kazandırılacak olmasının önemine değindi.Çakas, veledromun tamamlanmasının kentte heyecanla beklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bölgemizde bir ilk olacak. Sporcularımız da sabırsızlıkla bekliyor. Bitince burada idman ve eğitim görecek, uluslararası arenalara çıkacaklar. Çalımlar hızla devam ediyor. Pist bin kişiye hitap edebilecek. Özellikle üniversite öğrencileri için önemli bir sosyal alan olacak. Çevre il ve ilçeler de bu alandan faydalanabilecek. Her yaştan kişi bu alanı kullanabilecek."Belediye Başkan Vekili Vali Yaman ve projede emeği geçenlere teşekkür eden Çakas, ilerleyen süreçte de bisiklet istasyonu oluşturarak herkesin bisiklet kullanmasına olanak sağlayacaklarını aktardı.Vatandaşlardan Mehmet Yaşar, bisiklet sporuyla ilgilendiğini, veledromun hizmete açılacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.Veledromun yapımının tamamlanmasıyla daha iyi şartlarda çalışma imkanı bulacaklarını dile getiren Yaşar, "Hedefim önce yarışmalarda derece yapmak, daha sonra milli takım için puan toplamak. Milli takıma seçildikten sonra da dünya şampiyonluğu için çalışacağım. Pist bittikten sonra inşallah hedeflerimize daha çabuk ulaşmamız mümkün olacak." ifadelerini kullandı.Yaşar, veledromun yapımında katkısı bulunanlara teşekkür etti.